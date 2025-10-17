Заукраинцы исчезнут сразу после трансгендеров

А вы заметили, что в прогрессивных отечественных изданиях, которые несут нам, лапотным тюфякам, свет истины с наклейкой Made in USA, внезапно пропали феминитивы? Исчезли дурацкие "авторки". Взгляд перестал цепляться за "режиссерок" — теперь вместо них "постановщицы". Куда-то подевались все гадкие лингвистические гомункулы — плод соития незрелого ума с либеральной повесточкой.

Одновременно подвалила статистика из США — за последний год число студентов, идентифицирующих себя как "квиры", "пансексуалы" и "бисексуалы", снизилось примерно на девять процентов. Уменьшилось число "небинарных" учащихся. Соответственно, потеряли популярность местоимения, коими эти юноши и девы себя определяли: "они", "их", "эти".

Странно, ведь совсем недавно казалось, что это все так важно. Молодежь искренне верила, что перед ней открылся новый социальный лифт. Что вот ты заявил о своей принадлежности к одному из сотни гендеров — и на тебя сейчас же прольется золотой дождь. Приписал окончание женского рода к существительному мужского рода — и ты уже звезда журналистики. Объявил себя женщиной — и сразу всех победил.

Слава, богатство, "Оскар" и обложка журнала Time — все это было так близко, просто рукой подать. Мужчина с накрашенными глазами избивал женщин на парижской Олимпиаде. Какой-то ненормальный американец, называвший себя в женском роде, подвизался на должности пресс-секретаря ВСУ и грозил поубивать российских журналистов. Либеральная пресса публиковала трогательные истории о грудном вскармливании младенцев трансгендерами. Звезды Голливуда хвастались, что их дочки становятся мальчиками, а сыновья — девочками. Кто-то сгоряча отрезал себе вторичные половые признаки, а кто-то и первичные.

Казалось, это безумие не кончится никогда. Вопрос гендера стал экзистенциальным. Лидеры мнений рвали тельняшку на груди, признаваясь в любви к разнообразным меньшинствам. И вот — раз, и мода прошла, а прогрессивные люди, поправив тельняшки, устремились по своим делам, оставив фанатов в тягостном недоумении: что все это было?

Ответ на этот вопрос прост: это была искусственно сконструированная моральная паника. Большие деньги, жадные до денег и славы лидеры мнений. Интересы "Бигфармы" — куда же без нее. Политика разжигания социальных конфликтов, которыми можно управлять, чтобы предотвратить конфликт большой и настоящий, который может снести весь правящий слой страны.

Республиканцы, придя к власти в США, решили, что эти демократические бирюльки им больше не нужны, и попросту прикрыли финансирование трансповестки. От трансгендеров очистили женский спорт и женские раздевалки. СМИ про них забыли, как по приказу. Впрочем, почему "как"?

Практически сразу после прихода к власти Трампа Верховный суд Британии внезапно отказал трансгендерам в праве считаться женщинами — хотя до этого судебные разбирательства тянулись семь лет, а Джоан Роулинг, защитницу прав женщин, чуть не убили в процессе.

Эта дверь в социальный лифт с треском захлопнулась. А на пороге ее столпились несчастные дурачки, которые возлагали столько надежд на гендерную тематику.

Написав "авторка", ты не стал звездой журналистики. Заявив о своей небинарности, не получил прибавку к жалованью. "Оскаров" нету, нет и Нобелевки. Оказалось, что все вокруг мутили модную тему за гранты и только ты один, незадачливый энтузиаст, впрягся за нее бесплатно. Что ж, без лоха жизнь плоха, говорили в циничных 90-х.

Мало того, Трамп и его команда прикрыли и другой социальный лифт: тяжелая судьба ждет всех "зеленых", "эковоинов" и прочих защитников природы. Судьба Греты Тунберг — наглядный пример.

Сейчас в это не верится, но очень скоро вслед за трансгендерами и "эковоинами" проследуют на выход и "политические украинцы" и "заукраинцы". Попрячут свои жовто-блакитные флаги, забудут мову как страшный сон и сделают все, чтобы никто не вспоминал об их прыжках и ужимках.

Большинству это удастся, ну а меньшинство станет жертвой собственного нездорового энтузиазма — как стали жертвой либеральной повестки те несчастные женщины и мужчины, которые на волне хайпа сменили себе пол хирургическим путем. Интересно, конечно, о чем они думают сегодня. Симпатичная актриса Эллен Пейдж, так понравившаяся всем в "Начале" Нолана, не жалеет ли она о том, что решила стать Эллиотом?