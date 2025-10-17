https://ria.ru/20251017/vengrija-2048889205.html
"Пощечина". В Венгрии оценили выбор Будапешта для саммита России и США
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Выбор Будапешта в качестве площадки для саммита России и США стал пощечиной для Владимира Зеленского, европейского мейнстрима и венгерской оппозиции, поскольку все эти силы заинтересованы в смене власти в Венгрии, а предстоящий саммит однозначно усилит позиции венгерского премьера Виктора Орбана, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Телефонный разговор президентов РФ
и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине
. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште
, столице Венгрии
.
"Решение провести встречу в Будапеште - пощечина для венгерской оппозиции, для Брюсселя
и Зеленского
. Все они хотят убрать Орбана
, а тут позиции Орбана однозначно усиливаются", - сказал Штир.
По его мнению, Зеленский попытается, как обычно, тоже каким-то образом принять участие в переговорном процессе, но его приглашение на встречу в Будапеште "нереально".
"Шаг вперед может состояться, если после встречи в Будапеште процесс переговоров между Россией и Украиной продолжится уже серьезно", - отметил эксперт.
Аналитик также допустил, что европейский мейнстрим изменит свой подход к конфликту на Украине, поскольку, несмотря на свой провоенный настрой, они "не могут не учитывать идущий процесс урегулирования".
"Они попробуют выторговать лучшие условия для Украины, но не будут так сильно препятствовать процессу урегулирования, как сейчас", - считает Штир.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.