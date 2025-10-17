https://ria.ru/20251017/vashington-2048990808.html
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского
Территория вокруг государственной гостевой резиденции президента США в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский, а также подъезды к Белому дому оцеплены... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
сша
украина
россия
2025
Территория вокруг резиденции Трампа в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский
Территория вокруг резиденции Трампа в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский.
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского
Полиция перекрыла улицы у резиденции Трампа, где остановился Зеленский