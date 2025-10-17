Рейтинг@Mail.ru
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
20:43 17.10.2025
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского
Территория вокруг государственной гостевой резиденции президента США в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский, а также подъезды к Белому дому оцеплены... РИА Новости, 17.10.2025
Территория вокруг резиденции Трампа в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский
Территория вокруг резиденции Трампа в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский.
Полиция оцепила улицы около Белого дома на фоне визита Зеленского

Полиция перекрыла улицы у резиденции Трампа, где остановился Зеленский

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Территория вокруг государственной гостевой резиденции президента США в Вашингтоне, где остановился Владимир Зеленский, а также подъезды к Белому дому оцеплены силами полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские перекрыли грузовиками и металлическими заграждениями улицы рядом с Блэр-Хаусом, расположенными напротив Белого дома. Над входом в здание висит украинский флаг.
Неподалеку от здания стоит небольшая группа сторонников Украины с американскими и украинским флагами, а также плакатами, призывающими США дать киевскому режиму ракеты Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что встретится в пятницу с Зеленским, и что в ходе встречи они обсудят телефонный разговор американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
По сообщениям СМИ, Трамп вряд ли одобрит поставки ракет Tomahawk для Киева во время встречи с Зеленским, решение по данному вопросу, скорее всего, будет отсрочено до возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.
