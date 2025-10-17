В Москве начали готовить цветники к зиме

Сообщается, что специалисты комплекса проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очищают клумбы от мусора и сорняков, проводят обрезку растений, закрывают кустовые розы специальным защитным материалом.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, провели обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.