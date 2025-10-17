Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали готовить цветники к зиме
12:08 17.10.2025
В Москве начали готовить цветники к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить столичные цветники к зиме, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить столичные цветники к зиме, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Сообщается, что специалисты комплекса проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очищают клумбы от мусора и сорняков, проводят обрезку растений, закрывают кустовые розы специальным защитным материалом.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, провели обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ежегодно специалисты комплекса подготавливают миллионы растений для столичных клумб. В 2024 году город украсили 56 миллионов цветов 150 различных сортов.
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме
Вчера, 12:17
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к зиме
