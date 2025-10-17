https://ria.ru/20251017/tramp-2048977116.html
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 17.10.2025
сша
украина
киев
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ
