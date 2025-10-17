Рейтинг@Mail.ru
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/tramp-2048977116.html
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:56:00+03:00
2025-10-17T19:56:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
нато
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251017/kiev-2048968475.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, нато, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Зеленский
Трамп вряд ли одобрит продажу Tomahawk странам НАТО, сообщили СМИ

FT: Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву", - говорится в публикации.
Отмечается, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено до возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за Трампа и Путина
Вчера, 19:26
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала