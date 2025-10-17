Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 17.10.2025 (обновлено: 21:39 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tramp-2048940432.html
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что готовность президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным показывает заинтересовать РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:19:00+03:00
2025-10-17T21:39:00+03:00
сша
специальная военная операция на украине
турция
аляска
дональд трамп
владимир путин
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20251017/ek-2048868482.html
сша
турция
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, турция, аляска, дональд трамп, владимир путин, хакан фидан
США, Специальная военная операция на Украине, Турция, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Хакан Фидан
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным

Фидан: встреча Трампа и Путина говорит о заинтересованности США в урегулировании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что готовность президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным показывает заинтересовать Соединенных Штатов в урегулировании конфликта.
"После встречи на Аляске с господином Путиным, Трамп провел встречу с европейскими лидерами в США. Я считаю, что готовность Трампа встретиться с Путиным следует расценивать как заинтересованность найти решение конфликта", — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с германским коллегой в пятницу в Анкаре.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАТурцияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала