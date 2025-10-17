https://ria.ru/20251017/tramp-2048940432.html
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что готовность президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным показывает заинтересовать РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:19:00+03:00
2025-10-17T17:19:00+03:00
2025-10-17T21:39:00+03:00
сша
специальная военная операция на украине
турция
аляска
дональд трамп
владимир путин
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20251017/ek-2048868482.html
сша
турция
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, турция, аляска, дональд трамп, владимир путин, хакан фидан
США, Специальная военная операция на Украине, Турция, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Хакан Фидан
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
Фидан: встреча Трампа и Путина говорит о заинтересованности США в урегулировании