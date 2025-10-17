Российские технологии в мире: "Сделано в России" - знак успеха

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские компании продолжают уверенно завоевывать зарубежные рынки, предлагая передовые решения в самых разных сферах - от высокоточной медицины до портативной диагностики и косметологии, национальный бренд "Сделано в России" становится для них не просто символом качества, но и мощным инструментом для международного продвижения, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Недавнее подтверждение тому – истории успеха компаний "Инфарм", "Биодайв" и "Сэлли", чьи инновационные продукты получили признание и активно выходят на экспортные рынки благодаря системной поддержке Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что продукция компании "Инфарм" из Рязани, включающая медицинские изделия для косметологии и для ортопедии, теперь "будет еще легче узнаваема потребителями и партнерами" - компания успешно прошла сертификацию по стандарту "Сделано в России" в категории "Надежность". Сертификат получен на ключевые медицинские изделия предприятия: "Стерильный биополимерный протез синовиальной жидкости" и "Стерильный биополимерный имплантат для внутрикожного введения".

Компания начала свою экспортную деятельность в 2021 году с регистрации продукции в Киргизии. Сегодня география поставок включает также Узбекистан, Белоруссию и Казахстан, где прорабатывается вопрос о включении препаратов производителя, демонстрирующих высокую эффективность при доступной стоимости, в государственные социальные проекты по оздоровлению нации.

"Однако на пути к расширению экспорта компания сталкивалась с серьезными барьерами: сложностями поиска надежных партнеров, адаптацией документов под новое законодательство, а однажды даже с попыткой кражи технологии в ОАЭ. Главным же препятствием для полноценной экспансии в ряд стран остается отсутствие международного сертификата CE", - уточняет РЭЦ.

Решение этих задач производитель нашел в сотрудничестве с РЭЦ и его цифровой платформой "Мой экспорт". С 2022 года компания активно использует такие сервисы, как страхование отсрочки платежа для МСП, что позволило снизить финансовые риски и ускорить взаимодействие с иностранными партнерами. Решение предназначено для защиты экспортера от риска неплатежа со стороны иностранного контрагента по поставкам на сумму до 10 миллионов рублей. Кроме того, используется сертификат свободной продажи, что необходимо для регистрации продукции на международных рынках и для экспортных поставок (РЭЦ обладает исключительными полномочиями на оформление этого вида документа), и сертификат происхождения товара, подтверждающий принадлежность товара к стране производства. Наличие этого документа может быть необходимо по условиям контракта. При этом предъявление сертификата таможенным органам стран, поддерживающих преференционный режим, может снизить размер таможенных пошлин, а в определенных случаях - полностью освободить поставку от их уплаты.

Как оформить сертификат происхождения товара, можно узнать на платформе "Мой экспорт". РЭЦ регулярно проводит онлайн-семинары по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация" и в разделе "Дополнительная информация" в описании сервиса.

Во время пандемии коронавируса миллионы людей привыкли к слову "ПЦР", напомнили в РЭЦ. Но быстрая и точная диагностика необходима не только в медицине. В сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности проверка здоровья животных, растений и продуктов играет не меньшую роль. Именно тогда, в 2021 году, на федеральной территории "Сириус" Краснодарского края появилась идея, которая сегодня превращается в экспортный проект. Компания ООО "Биодайв" разработала портативный ПЦР-анализатор - автономную "микролабораторию", с которой может справиться любой пользователь, даже не имеющий специального образования.

Разработка компании защищена патентами №RU221186U1 и №RU2799795С1, а в 2024 году получила сертификаты соответствия нацпрограммы "Сделано в России" РЭЦ по направлению "Уникальность". "Для команды это стало знаком доверия, участие в национальной системе продвижения российских товаров открывает дополнительные возможности на международных рынках", - отмечает центр.

"Сертификат "Сделано в России" - предмет как минимум гордости, что в стране производится и создается масса решений. Конкретно в нашем случае этот сертификат еще и дополнительное доверие к производителю", - отмечают в руководстве производителя.

Сегодня компания делает первые шаги на экспортных рынках. Уже налажено сотрудничество с Белоруссией, Абхазией, Казахстаном и Узбекистаном, готовится договор с Таджикистаном. В планах - расширение поставок в Африку и на Ближний Восток, включая ОАЭ, где востребованы простые и надежные решения для агропромышленного сектора. Несмотря на сложности продвижения на российском рынке и конкуренцию со стороны крупных корпораций, команда уверенно смотрит вперед.

Обратившись в РЭЦ, компания получила поддержку в продвижении и развитии. Так, на платформе "Мой экспорт" представлены обучающие и аналитические сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности. Платформа помогает разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие как экспортные лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты), подать заявку на получение господдержки, ознакомиться и подать заявки для получения банковских и страховых продуктов.

ООО "Сэлли" выводит российские медицинские технологии на мировой уровень, предлагая революционный подход к анализу крови с помощью искусственного интеллекта. Идея о том, что нейросети способны совершить прорыв в диагностике, зародилась еще на старте. В 2019 году компания прошла акселерацию в Кремниевой Долине, где получила ценные навыки построения высокотехнологичного бизнеса и привлекла первые инвестиции. Несмотря на возможность развиваться на Западе, руководство Celly приняло решение остаться в России, видя здесь сильную инженерную базу и более легкий доступ к талантливым специалистам. Стратегия была четкой: разработать и обкатать продукт здесь, а затем масштабироваться на весь мир.

В 2022 году компания выпустила первую версию своего продукта и стала резидентом "Сколково". К 2024 году устройство Celly успешно прошло клинические испытания, показав, что точность ее диагностики не уступает решениям конкурентов, стоящим в десятки раз дороже. 2025 год - сертификация в РФ и старт активного масштабирования, включая выход на зарубежные рынки.

Анализ мазка крови - один из наиболее распространенных лабораторных тестов в мире, используемый для диагностики инфекционных заболеваний, анемий и лейкозов. Ежегодно проводится около 600 миллионов таких анализов, однако большинство из них выполняются вручную из-за высокой стоимости автоматических систем. Ручной анализ страдает от субъективизма, невнимательности и дефицита квалифицированных кадров.

"Celly предлагает автоматизированное и в то же время доступное решение. Это набор, который превращает стандартный лабораторный микроскоп в цифровой сканер мазков крови. Он состоит из смартфона с мобильным приложением Celly, специального линзы-адаптера для подключения к микроскопу, роботизированной системы подачи лабораторных стекол и облачного хранилища. Продукт выполняет автоматический CBC-анализ, заменяя ручной труд лаборанта, и в 10 раз дешевле существующих решений от таких гигантов, как Mindray и CellaVision, стоимость которых начинается от 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении РЭЦ.

Там добавляется, что такая ценовая доступность достигается за счет использования роботизированной системы собственной разработки, позволяющей подключаться к любому стандартному оптическому микроскопу, а также благодаря анализу видеопотока нейросетями непосредственно на смартфоне. Дополнительные преимущества включают гибкость в ценах на программное обеспечение и простоту установки.

Производитель только начинает свой экспортный путь, но уже активно осваивает новые горизонты. Компания начала с ближайших стран СНГ, а также Индии, где видит большой потенциал благодаря востребованности низкозатратных решений, нехватке врачей и растущему населению. Сегодня продукция компании уже поставляется в Казахстан, Индию и Турцию, а в планах - расширение присутствия в странах БРИКС, Юго-Восточной Азии и региона MENA.

Вывести такой сложный продукт на рынок, особенно медицинский, всегда непросто из-за высокой регуляции. В поиске поддержки компания обратила внимание на РЭЦ.

"Узнали о РЭЦ, увидев стенд на выставке, подошли, расспросили, как стать участником. Бизнес - это марафон. Поддержка государства в нем - как точки с водой на трассе: помогают восстановиться и продолжить путь к цели", - отметили в руководстве компании.

Сотрудничество с РЭЦ стало катализатором экспортного развития. Производитель принял участие в таких международных выставках, как ExpoMed Istanbul и KIHE в Ташкенте, где сотрудники РЭЦ организовали встречи с профильными компаниями на высоком уровне. Все заявки на участие в мероприятиях удобно оформлялись через сервис "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт".

На главной странице сервиса "Мероприятия" выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию. При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другое.

Недавно Celly получила сертификат "Сделано в России", что стало важным шагом в ее международной стратегии.

"Для нас сертификат "Сделано в России" - это не просто знак качества, а своего рода визитная карточка на международных рынках. Он подтверждает, что наша продукция соответствует высоким стандартам и несет в себе лучшие практики отечественного производства", - рассказали в компании.

Знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.