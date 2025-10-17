Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова

Знаменитый Московский театр Олега Табакова, который многие зрители по привычке называют "Табакерка", в этом сентябре открыл новый 40-й сезон на отремонтированной исторической сцене. Кадры из самых известных постановок труппы – в нашей фотоленте.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Страсти по Бумбарашу"

Музыкальную драму "Страсти по Бумбарашу" в 1993 году поставил Владимир Машков. С тех пор этот спектакль стал одним из символов театра, его увидела не только московская публика, но и зрители во многих странах.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Страсти по Бумбарашу"

В постановке задействовано более 60 артистов – почти вся труппа. Со сцены звучат культовые хиты композитора Владимира Дашкевича и поэта Юлия Кима, многие из которых стали настолько популярны, что уже считаются народными, как, например, "Ходят кони над рекою".

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Смертельный номер"

В 1994 году Машков выпустил еще одну постановку – "Смертельный номер" по пьесе Олега Антонова, написанной специально для Театра Олега Табакова. В 2023 году легендарный спектакль вернулся в репертуар театра в новой версии.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Смертельный номер"

Сюжет разворачивается на арене бродячего цирка. Это настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами, клоунскими репризами на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Матросская Тишина"

В спектакле Олега Табакова "Матросская Тишина" актер Владимир Машков сыграл главную роль, которая стала для него знаковой. Он же вместе с Александром Мариным выступил режиссером возобновленной постановки.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Матросская Тишина"

Эта пьеса Александра Галича должна была в 1958 году открывать театр "Современник", однако была запрещена цензурой и пролежала более 20 лет на полке. Только в конце 1980-х годов Табакову удалось поставить спектакль со студентами, а затем представить на сцене своего театра.

"Наша "Матросская Тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения", — писал в своей книге "Моя настоящая жизнь" Олег Табаков.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Ревизор"

Эту комедию на сцене театра поставил режиссер Сергей Газаров. Вслед за автором хрестоматийного текста он исследует природу фантастического обмана.

"Я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — городничего. Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня?", – задается вопросом режиссер.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "Ревизор"

В роли городничего – Владимир Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, вероятно, самый молодой Хлестаков в истории русской сцены, а также Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров и другие актеры труппы.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "И никого не стало"

Пьесу "И никого не стало" Агата Кристи написала по мотивам собственного романа, известного в России как "Десять негритят". В основе сюжета произведения – старинная считалочка о десяти негритятах, которую сама же Кристи позже переименовала в считалочку об индейцах.

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова Спектакль "И никого не стало"