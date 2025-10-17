Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова

Знаменитый Московский театр Олега Табакова, который многие зрители по привычке называют "Табакерка", в этом сентябре открыл новый 40-й сезон на отремонтированной исторической сцене. Кадры из самых известных постановок труппы – в нашей фотоленте.
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Музыкальную драму "Страсти по Бумбарашу" в 1993 году поставил Владимир Машков. С тех пор этот спектакль стал одним из символов театра, его увидела не только московская публика, но и зрители во многих странах.
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
В постановке задействовано более 60 артистов – почти вся труппа. Со сцены звучат культовые хиты композитора Владимира Дашкевича и поэта Юлия Кима, многие из которых стали настолько популярны, что уже считаются народными, как, например, "Ходят кони над рекою".
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
В 1994 году Машков выпустил еще одну постановку – "Смертельный номер" по пьесе Олега Антонова, написанной специально для Театра Олега Табакова. В 2023 году легендарный спектакль вернулся в репертуар театра в новой версии.
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Спектакль "Смертельный номер"
Сюжет разворачивается на арене бродячего цирка. Это настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами, клоунскими репризами на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти.
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
В спектакле Олега Табакова "Матросская Тишина" актер Владимир Машков сыграл главную роль, которая стала для него знаковой. Он же вместе с Александром Мариным выступил режиссером возобновленной постановки.
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Спектакль "Матросская Тишина"
Эта пьеса Александра Галича должна была в 1958 году открывать театр "Современник", однако была запрещена цензурой и пролежала более 20 лет на полке. Только в конце 1980-х годов Табакову удалось поставить спектакль со студентами, а затем представить на сцене своего театра.
"Наша "Матросская Тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения", — писал в своей книге "Моя настоящая жизнь" Олег Табаков.
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Эту комедию на сцене театра поставил режиссер Сергей Газаров. Вслед за автором хрестоматийного текста он исследует природу фантастического обмана.
"Я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — городничего. Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня?", – задается вопросом режиссер.
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
В роли городничего – Владимир Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, вероятно, самый молодой Хлестаков в истории русской сцены, а также Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров и другие актеры труппы.
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Пьесу "И никого не стало" Агата Кристи написала по мотивам собственного романа, известного в России как "Десять негритят". В основе сюжета произведения – старинная считалочка о десяти негритятах, которую сама же Кристи позже переименовала в считалочку об индейцах.
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Спектакль "И никого не стало"
Декорации к спектаклю создал художник Александр Рукавишников, который оформил сцену скульптурами тотемных индейских животных. Костюмы знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина соответствуют сдержанной английской моде конца 1930-х годов.
