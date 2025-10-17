Рейтинг@Mail.ru
Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/teatrtabakova-2048801717.html
Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова
Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова - РИА Новости, 17.10.2025
Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова
Знаменитый Московский театр Олега Табакова, который многие зрители по привычке называют "Табакерка", в этом сентябре открыл новый 40-й сезон на... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:13:00+03:00
2025-10-17T10:13:00+03:00
культпоход
олег табаков
владимир машков
агата кристи (агата маллоуэн)
театр-студия олега табакова
театр
развлечения
досуг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048157484_0:87:2560:1527_1920x0_80_0_0_d87d0297d63346bc1885bf07ec2f448a.jpg
https://ria.ru/20251010/tsirkobzor-2047479021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048157484_277:0:2313:1527_1920x0_80_0_0_2c6e84bd49eb6d48028903ff3454178d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культпоход, олег табаков, владимир машков, агата кристи (агата маллоуэн), театр-студия олега табакова, театр, развлечения, досуг, александр галич, сергей газаров
Культпоход, Олег Табаков, Владимир Машков, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Театр-студия Олега Табакова, Театр, Развлечения, Досуг, Александр Галич, Сергей Газаров

Пять легендарных спектаклей Московского театра Олега Табакова

© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
Читать ria.ru в
Дзен
Знаменитый Московский театр Олега Табакова, который многие зрители по привычке называют "Табакерка", в этом сентябре открыл новый 40-й сезон на отремонтированной исторической сцене. Кадры из самых известных постановок труппы – в нашей фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Музыкальную драму "Страсти по Бумбарашу" в 1993 году поставил Владимир Машков. С тех пор этот спектакль стал одним из символов театра, его увидела не только московская публика, но и зрители во многих странах.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль Страсти по Бумбарашу
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
В постановке задействовано более 60 артистов – почти вся труппа. Со сцены звучат культовые хиты композитора Владимира Дашкевича и поэта Юлия Кима, многие из которых стали настолько популярны, что уже считаются народными, как, например, "Ходят кони над рекою".
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
В 1994 году Машков выпустил еще одну постановку – "Смертельный номер" по пьесе Олега Антонова, написанной специально для Театра Олега Табакова. В 2023 году легендарный спектакль вернулся в репертуар театра в новой версии.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Смертельный номер"
Спектакль Смертельный номер
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "Смертельный номер"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Сюжет разворачивается на арене бродячего цирка. Это настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами, клоунскими репризами на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
В спектакле Олега Табакова "Матросская Тишина" актер Владимир Машков сыграл главную роль, которая стала для него знаковой. Он же вместе с Александром Мариным выступил режиссером возобновленной постановки.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Матросская Тишина"
Спектакль Матросская Тишина
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "Матросская Тишина"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Эта пьеса Александра Галича должна была в 1958 году открывать театр "Современник", однако была запрещена цензурой и пролежала более 20 лет на полке. Только в конце 1980-х годов Табакову удалось поставить спектакль со студентами, а затем представить на сцене своего театра.
"Наша "Матросская Тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения", — писал в своей книге "Моя настоящая жизнь" Олег Табаков.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Ревизор"
Спектакль Ревизор
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Ревизор"
Спектакль Ревизор
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
Эту комедию на сцене театра поставил режиссер Сергей Газаров. Вслед за автором хрестоматийного текста он исследует природу фантастического обмана.
"Я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — городничего. Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня?", – задается вопросом режиссер.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Ревизор"
Спектакль Ревизор
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "Ревизор"
Спектакль Ревизор
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 2
Спектакль "Ревизор"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 2
В роли городничего – Владимир Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, вероятно, самый молодой Хлестаков в истории русской сцены, а также Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров и другие актеры труппы.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Пьесу "И никого не стало" Агата Кристи написала по мотивам собственного романа, известного в России как "Десять негритят". В основе сюжета произведения – старинная считалочка о десяти негритятах, которую сама же Кристи позже переименовала в считалочку об индейцах.
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега ТабаковаСпектакль "И никого не стало"
Спектакль И никого не стало
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
1 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
2 из 3
Спектакль "И никого не стало"
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра Олега Табакова
3 из 3
Декорации к спектаклю создал художник Александр Рукавишников, который оформил сцену скульптурами тотемных индейских животных. Костюмы знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина соответствуют сдержанной английской моде конца 1930-х годов.
Шоу Изумрудный город - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Парящие в воздухе: лучшие цирковые и акробатические шоу в Москве
10 октября, 11:56
 
КультпоходОлег ТабаковВладимир МашковАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Театр-студия Олега ТабаковаТеатрРазвлеченияДосугАлександр ГаличСергей Газаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала