Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:31 17.10.2025
Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов
Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов - РИА Новости, 17.10.2025
Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов
Более 22 тысяч социальных объектов построено и капитально отремонтировано в Татарстане за последние пять лет, введено свыше 15 миллионов квадратных метров... РИА Новости, 17.10.2025
республика татарстан
рустам минниханов
https://ria.ru/20251017/tatarstan-2048869277.html
Новости
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов

Минниханов: Татарстан за 5 лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 22 тысяч социальных объектов построено и капитально отремонтировано в Татарстане за последние пять лет, введено свыше 15 миллионов квадратных метров жилья, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"За последние пять лет проделан колоссальный объем работ: построено и капитально отремонтировано свыше 22 тысяч социальных объектов на 540 миллиардов рублей, введено более 15 миллионов квадратных метров жилья. Четвертый год подряд объем введенного жилья превышает 3 миллиона квадратных метров, свои жилищные условия улучшили более 600 тысяч семей", - сказал Минниханов в ежегодном послании к парламенту республики.
Кроме того, в рамках республиканской программы социальной ипотеки получили ключи от квартир свыше 12 тысяч семей - врачей, педагогов, работников других бюджетных отраслей. Также полностью решена проблема обманутых дольщиков по многоквартирным домам - восстановлены права более 3 тысяч человек.
Минниханов напомнил, что в республике кардинально изменили подход к благоустройству, создавая красивые, функциональные и востребованные пространства с вовлечением жителей в процесс принятия решений. За пять лет в рамках программы "Наш двор" по всей республике благоустроено около 5,2 тысячи дворов многоквартирных домов на общую сумму 54 миллиарда рублей, в которых проживают 1,5 миллиона человек. Созданы современные и безопасные пространства для отдыха, общения и воспитания детей.
В рамках государственных программ развития общественных пространств за 10 лет в благоустроено 450 парков, скверов, бульваров и набережных во всех 45 муниципалитетах на общую сумму 33 миллиарда рублей.
"Сегодня у нас действует 48 республиканских программ, ими охвачены все городские округа и муниципальные районы Татарстана. В текущем году будет построено и отремонтировано 3,7 тысячи социальных объектов - школы, детские сады, поликлиники, молодежные, спортивные и культурные объекты. Их перечень дополнен строительством и капремонтом молочных кухонь, зданий силовых структур, помещений МФЦ, строительством ледовых арен в муниципальных районах", - уточнил Минниханов.
Он также добавил, что одна из самых серьезных и капиталоемких задач на ближайшие пять лет - реализация республиканской программы по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В текущем году на строительство и модернизацию коммунальных сетей будет направлено порядка 16 миллиардов рублей. Цель - обеспечить устойчивый опережающий ремонт сетей, кратное снижение аварий и сетевых потерь.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Татарстан входит в топ лидеров в России по производству сельхозпродукции
Вчера, 14:15
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
