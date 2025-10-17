Татарстан за пять лет построил 15 млн кв м жилья и 22 тыс соцобъектов

КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 22 тысяч социальных объектов построено и капитально отремонтировано в Татарстане за последние пять лет, введено свыше 15 миллионов квадратных метров жилья, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"За последние пять лет проделан колоссальный объем работ: построено и капитально отремонтировано свыше 22 тысяч социальных объектов на 540 миллиардов рублей, введено более 15 миллионов квадратных метров жилья. Четвертый год подряд объем введенного жилья превышает 3 миллиона квадратных метров, свои жилищные условия улучшили более 600 тысяч семей", - сказал Минниханов в ежегодном послании к парламенту республики.

Кроме того, в рамках республиканской программы социальной ипотеки получили ключи от квартир свыше 12 тысяч семей - врачей, педагогов, работников других бюджетных отраслей. Также полностью решена проблема обманутых дольщиков по многоквартирным домам - восстановлены права более 3 тысяч человек.

Минниханов напомнил, что в республике кардинально изменили подход к благоустройству, создавая красивые, функциональные и востребованные пространства с вовлечением жителей в процесс принятия решений. За пять лет в рамках программы "Наш двор" по всей республике благоустроено около 5,2 тысячи дворов многоквартирных домов на общую сумму 54 миллиарда рублей, в которых проживают 1,5 миллиона человек. Созданы современные и безопасные пространства для отдыха, общения и воспитания детей.

В рамках государственных программ развития общественных пространств за 10 лет в благоустроено 450 парков, скверов, бульваров и набережных во всех 45 муниципалитетах на общую сумму 33 миллиарда рублей.

"Сегодня у нас действует 48 республиканских программ, ими охвачены все городские округа и муниципальные районы Татарстана. В текущем году будет построено и отремонтировано 3,7 тысячи социальных объектов - школы, детские сады, поликлиники, молодежные, спортивные и культурные объекты. Их перечень дополнен строительством и капремонтом молочных кухонь, зданий силовых структур, помещений МФЦ, строительством ледовых арен в муниципальных районах", - уточнил Минниханов.