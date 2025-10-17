Стандарт общественного капитала будут продвигать в Саратовской области

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В технопарке "Саратов Диджитал" подписали соглашения о партнерстве с региональными отделениями деловых сообществ "Опора России" и "Деловая Россия", а также Торгово-промышленной палатой и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".

Подписание документов проходило в рамках сессии для местных предпринимателей на тему: "Стандарт общественного капитала как инструмент устойчивого развития бизнеса".

"Саратовская область — это регион с высоким потенциалом, который входит в топ-10 субъектов России по инвестиционной привлекательности по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Успешное развитие любой территории невозможно без создания комфортных условий для ее жителей, что позволяет им уверенно планировать свое будущее. Крайне важно, чтобы к этим процессам подключался бизнес и принимал участие в реализации социальных проектов, формировании комфортной городской среды, создании новых рабочих мест", — сказала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что для достижения этих целей требуется тесное взаимодействие власти и предпринимателей. Регион уже демонстрирует заметные успехи в этом направлении. Внедрение стандарта будет способствовать созданию более эффективной платформы для этого сотрудничества.

В настоящее время в Саратовской области внедряется социально-экономическая стратегия развития до 2030 года. В результате ее реализации планируется сформировать новые высокопроизводительные отрасли, единую транспортную систему, а также создать привлекательную и экологически чистую среду для жизни и работы местных жителей. В агломерации также активно развивается IT-направление. Кроме того, Саратовская область занимает высокие позиции среди регионов Приволжского федерального округа по уровню экологического благополучия.

"Созданные в Саратовской области механизмы поддержки инвестиционной деятельности позволяют нам привлекать и развивать крупный социально-ответственный бизнес", — отметил заместитель председателя регионального правительства Алексей Никитин, его слова приводит пресс-служба.

Он указал, что областные власти поддерживают проекты, направленные на достижение целей устойчивого развития, и поэтому к ним активно идут инвесторы, реализующие данные корпоративные стратегии. Это и крупные "зеленые" проекты в сфере энергетики, и реализация предприятиями социальных и благотворительных проектов. Компании тратят серьезные суммы на социально-экологические инициативы, но результат этих усилий не всегда очевиден, а оценка этих вложений зачастую затруднительна. Поэтому сегодня необходимо создавать инструменты, позволяющие дать четкую оценку эффективности этих проектов.

"Убежден, внедрение стандарта позволит значительно расширить возможности социально ответственного бизнеса для получения господдержки, станет фундаментом дальнейшего развития экономики Саратовской области и роста инвестиционной привлекательности", — подытожил Никитин.