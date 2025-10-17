В Барнауле загорелся школьный спорткомплекс

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Школьный спортивный комплекс загорелся на площади порядка 500 квадратных метров на Змеиногорском тракте в Барнауле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в здании на территории частной Барнаульской классической школы по Змеиногорскому тракту", - говорится в сообщении.