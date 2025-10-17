Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, ПВО сбила ночью 61 украинский беспилотник, три человека погибли после атаки БПЛА в Херсонской области.