Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, ПВО сбила ночью 61 украинский беспилотник, три человека погибли после атаки БПЛА в Херсонской области.
ВС РФ взяли под контроль Тихое, Песчаное и Приволье
Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили около 10685 военнослужащих, следует из сводки министерства.
ПВО сбила ночью 61 БПЛА над территорией России
По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Крымом, 13 - над Ростовской областью, шесть - над Черным морем, пять - над Брянской областью, по два - над Тульской и Московским регионом, один - над Курской областью.
Двое взрослых и ребенок погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ в Алешках
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Вчера, 17:23
Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо также сообщил, что в Каланчаке вследствие атаки БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет. В Каховке удар дронами повредил фасад и кровлю Дома культуры "Мелиоратор".
Кроме того, по его словам, после обстрела противника без электричества остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов, где проживают 16,5 тысячи человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В Кремле назвали преступлением удар дрона по военкорам РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преступлением удар украинского дрона, в результате которого погиб военкор РИА Новости Иван Зуев и ранен его коллега Юрий Войткевич.
Москва требует от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН незамедлительно осудить очередное злодеяние киевского режима в отношении военкоров РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Запад не расстался с мечтой нанести поражение РФ, сказал Нарышкин
Запад не расстался с "безумной мечтой" нанести стратегическое поражение России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, в Европе действует "партия войны", которая не хочет мира и безопасности на континенте.
Нарышкин также напомнил, что вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, Россия воспримет возможные поставки Tomahawk Киеву как враждебный шаг.