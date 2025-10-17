Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное
17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 17.10.2025
Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное
Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, ПВО сбила ночью 61...
россия, харьковская область, днепропетровская область, иван зуев, сергей нарышкин, юрий войткевич, вооруженные силы украины, юнеско, обсе
Спецоперация, 17 октября: ВС России взяли под контроль Тихое и Песчаное

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, ПВО сбила ночью 61 украинский беспилотник, три человека погибли после атаки БПЛА в Херсонской области.

ВС РФ взяли под контроль Тихое, Песчаное и Приволье

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили около 10685 военнослужащих, следует из сводки министерства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Российские войска продвигаются вперед после освобождения Песчаного
Вчера, 14:51

ПВО сбила ночью 61 БПЛА над территорией России

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Крымом, 13 - над Ростовской областью, шесть - над Черным морем, пять - над Брянской областью, по два - над Тульской и Московским регионом, один - над Курской областью.

Двое взрослых и ребенок погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ в Алешках

Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Вчера, 17:23
Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо также сообщил, что в Каланчаке вследствие атаки БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет. В Каховке удар дронами повредил фасад и кровлю Дома культуры "Мелиоратор".
Кроме того, по его словам, после обстрела противника без электричества остались 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов, где проживают 16,5 тысячи человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
Вчера, 16:57

В Кремле назвали преступлением удар дрона по военкорам РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преступлением удар украинского дрона, в результате которого погиб военкор РИА Новости Иван Зуев и ранен его коллега Юрий Войткевич.
Москва требует от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН незамедлительно осудить очередное злодеяние киевского режима в отношении военкоров РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"
Вчера, 17:42

Запад не расстался с мечтой нанести поражение РФ, сказал Нарышкин

Запад не расстался с "безумной мечтой" нанести стратегическое поражение России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, в Европе действует "партия войны", которая не хочет мира и безопасности на континенте.
Нарышкин также напомнил, что вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, Россия воспримет возможные поставки Tomahawk Киеву как враждебный шаг.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДнепропетровская областьИван ЗуевСергей НарышкинЮрий ВойткевичВооруженные силы УкраиныЮНЕСКООБСЕ
 
 
