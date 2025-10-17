https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048764187.html
ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Трофейная техника, эвакуированная с передовой, после восстановления вновь выходит в бой уже на стороне российских подразделений, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты Южной группировки войск с позывным "Киля".
"Технику эвакуируем - М113, БТР и другую броню. Все, что возможно восстановить, восстанавливается, делается и уходит воевать уже против них. То есть эта техника теперь работает за нас", - сообщил военнослужащий.
По его словам, вместе с подбитой техникой бойцы собирают и боекомплект, разбросанный рядом в ходе боевых действий. "Когда машина подбита, рядом часто валяются ящики, патроны, снаряды - все это тоже собирается. Наши ремонтники довольны, когда удается вернуть к жизни даже технику импортного производства", - отметил "Киля".
Он добавил, что специалисты ремонтных подразделений нередко восстанавливают бронемашины из нескольких подбитых образцов. "Как с доноров - одну-две вытащили, там одно целое, там другое. Все собираем в одну машину, ставим на ход - и она снова идет в бой", - рассказал военнослужащий.