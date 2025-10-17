Рейтинг@Mail.ru
ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец
ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец

ВС России используют трофейную технику против ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Трофейная техника, эвакуированная с передовой, после восстановления вновь выходит в бой уже на стороне российских подразделений, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты Южной группировки войск с позывным "Киля".
"Технику эвакуируем - М113, БТР и другую броню. Все, что возможно восстановить, восстанавливается, делается и уходит воевать уже против них. То есть эта техника теперь работает за нас", - сообщил военнослужащий.
По его словам, вместе с подбитой техникой бойцы собирают и боекомплект, разбросанный рядом в ходе боевых действий. "Когда машина подбита, рядом часто валяются ящики, патроны, снаряды - все это тоже собирается. Наши ремонтники довольны, когда удается вернуть к жизни даже технику импортного производства", - отметил "Киля".
Он добавил, что специалисты ремонтных подразделений нередко восстанавливают бронемашины из нескольких подбитых образцов. "Как с доноров - одну-две вытащили, там одно целое, там другое. Все собираем в одну машину, ставим на ход - и она снова идет в бой", - рассказал военнослужащий.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, сообщил боец
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
