ВС России используют трофейную технику против ВСУ, рассказал боец

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Трофейная техника, эвакуированная с передовой, после восстановления вновь выходит в бой уже на стороне российских подразделений, рассказал РИА Новости водитель-мастер эвакуационного отделения ремонтной роты Южной группировки войск с позывным "Киля".

"Технику эвакуируем - М113, БТР и другую броню. Все, что возможно восстановить, восстанавливается, делается и уходит воевать уже против них. То есть эта техника теперь работает за нас", - сообщил военнослужащий.

По его словам, вместе с подбитой техникой бойцы собирают и боекомплект, разбросанный рядом в ходе боевых действий. "Когда машина подбита, рядом часто валяются ящики, патроны, снаряды - все это тоже собирается. Наши ремонтники довольны, когда удается вернуть к жизни даже технику импортного производства", - отметил "Киля".