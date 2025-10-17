https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048762419.html
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три терминала спутниковой связи Starlink,... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Минобороны: группа "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки