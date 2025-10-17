Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 17.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три терминала спутниковой связи Starlink,... РИА Новости, 17.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Вскрыты и уничтожены... 40 пунктов управления беспилотной авиацией, три терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, группировка уничтожила шесть украинских миномётов и шесть робототехнических комплексов.
"Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три управляемые авиационные бомбы, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 35 тяжёлых квадрокоптеров", - добавил Бигма.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Алексей Яковлев, эта группировка уничтожила шесть станций Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.
Заголовок открываемого материала