В ЕС достигли предварительного соглашения по программе инвестиций в оборону

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе инвестиций в оборонную промышленность (EDIP), которая предполагает вложения на общую сумму 1,5 миллиарда евро в период с 2025 по 2027 год, сообщает Совет ЕС.