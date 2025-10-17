В ЕС достигли предварительного соглашения по программе инвестиций в оборону

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Совет Евросоюза и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе инвестиций в оборонную промышленность (EDIP), которая предполагает вложения на общую сумму 1,5 миллиарда евро в период с 2025 по 2027 год, сообщает Совет ЕС.
"Председатель Совета и представители Европейского парламента (ЕП) достигли предварительного соглашения по Европейской программе инвестиций в оборонную промышленность (EDIP), специальной программе финансирования в сфере обороны на сумму 1,5 миллиарда евро на период с 2025 по 2027 год", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Согласно публикации, программа направлена на усиление боеготовности блока, а также на поддержку сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности и возможную интеграцию страны с военно-промышленной технологической базой ЕС. Кроме того, в рамках новой программы впервые будет создан механизм по обеспечению безопасности военных поставок на территории блока.
В пресс-релизе отмечается, что в рамках EDIP на поддержку Украины будет выделено 300 миллионов евро.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.