Словакия готова помочь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа

БРАТИСЛАВА, 17 окт – РИА Новости. Правительство Словакии всемерно поддерживает планирующуюся встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и в Будапеште и предложит любую поддержку друзьям и партнерам в Венгрии при организации столь сложного саммита, заявил в пятницу на открытии совместного заседания правительств Словакии и Украины премьер Роберт Фицо.
"По-моему, информация о саммите в Будапеште с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина могла многих шокировать. От имени правительства Словацкой республики я хочу публично заявить, что мы максимально поддержим эту встречу, максимально! И правительство Словакии предложит любую свою поддержку нашим друзьям и партнерам в Венгрии при организации столь сложного саммита, который мог бы состояться уже в ближайшее время. Объединим все силы, и если результатом этих переговоров должен стать мир, то миру будет что праздновать. Потому что это будет одним из самых значительных известий в этом столетии", - заявил Фицо.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.