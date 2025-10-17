Словакия готова помочь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа

БРАТИСЛАВА, 17 окт – РИА Новости. Правительство Словакии всемерно поддерживает планирующуюся встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и в Будапеште и предложит любую поддержку друзьям и партнерам в Венгрии при организации столь сложного саммита, заявил в пятницу на открытии совместного заседания правительств Словакии и Украины премьер Роберт Фицо.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.