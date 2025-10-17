https://ria.ru/20251017/siyyarto-2048841029.html
Сийярто высказался о безопасности на переговорах России и США в Венгрии
Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
в мире, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто
