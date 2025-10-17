Рейтинг@Mail.ru
Сийярто высказался о безопасности на переговорах России и США в Венгрии
12:50 17.10.2025
Сийярто высказался о безопасности на переговорах России и США в Венгрии
Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
в мире
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
венгрия
россия
будапешт
в мире, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто
Сийярто: Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия - самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США
В миреВенгрияРоссияБудапештПетер Сийярто
 
 
