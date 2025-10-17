Сийярто заявил, что Будапешт с уважением примет Путина

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Будапешт с уважением примет президента РФ Владимира Путина, гарантирует, что он беспрепятственно может приехать в Венгрию и покинуть её, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.