Сийярто заявил, что Будапешт с уважением примет Путина
13:05 17.10.2025
Сийярто заявил, что Будапешт с уважением примет Путина
Будапешт с уважением примет президента РФ Владимира Путина, гарантирует, что он беспрепятственно может приехать в Венгрию и покинуть её, заявил глава... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:05:00+03:00
2025-10-17T13:05:00+03:00
в мире
будапешт
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
будапешт
венгрия
россия
в мире, будапешт, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто
В мире, Будапешт, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Будапешт с уважением примет президента РФ Владимира Путина, гарантирует, что он беспрепятственно может приехать в Венгрию и покинуть её, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы с уважением ждем президента Путина, разумеется, гарантируем, что он может приехать в Венгрию, успешно провести здесь переговоры и вернуться домой. Ничего согласовывать тут ни с кем не надо, мы суверенная страна, мы с уважением примем здесь президента Путина", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
В мире, Будапешт, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто
 
 
