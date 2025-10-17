https://ria.ru/20251017/rzhd-2048840661.html
РЖД планирует сократить вакансии и прием сотрудников
РЖД планирует сократить вакансии и прием сотрудников - РИА Новости, 17.10.2025
РЖД планирует сократить вакансии и прием сотрудников
РЖД оптимизируют штат управленцев из-за снижения объемов работы и экономической ситуации, прежде всего сократят имеющиеся вакансии и введут ограничения на прием РИА Новости, 17.10.2025
РЖД планирует сократить вакансии и прием сотрудников
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. РЖД оптимизируют штат управленцев из-за снижения объемов работы и экономической ситуации, прежде всего сократят имеющиеся вакансии и введут ограничения на прием новых сотрудников, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее Telegram-канал Vgudok опубликовал документ РЖД
о планах оптимизации штата управления. В РЖД РИА Новости подтвердили подлинность документа.
"Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников", - сообщили в РЖД.
Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 3,3% в годовом выражении, сообщала компания.
По итогам всего 2025 года компания ожидает снижение погрузки на 6%, сообщала в интервью РИА Новости в начале октября замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
Всего в РЖД трудятся почти 700 тысяч человек.