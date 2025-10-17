Рейтинг@Mail.ru
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 17.10.2025 (обновлено: 13:22 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/rossiya-2048746852.html
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии - РИА Новости, 17.10.2025
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии
Военкор РИА Новости Иван Зуев, погибший в результате удара дрона ВСУ, выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка - историческим... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T00:06:00+03:00
2025-10-17T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
иван зуев
яна лантратова
юрий войткевич
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:219:2047:1370_1920x0_80_0_0_cbfa681b1dcd585e8eeb527e2d642bff.jpg
https://ria.ru/20251016/kiselev-2048743932.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:27:2047:1562_1920x0_80_0_0_78a23b8d7f330e38a4a6f97fd679f4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, иван зуев, яна лантратова, юрий войткевич, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Яна Лантратова, Юрий Войткевич, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Происшествия
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии

Лантратова: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИван Зуев
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев, погибший в результате удара дрона ВСУ, выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка - историческим свидетельством, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Мои соболезнования родным и близким Ивана! Иван выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка и каждая фотография – историческим свидетельством. И, несмотря на все опасности, он продолжал делать свою работу, чтобы мир знал. Светлая память!" - сказала Лантратова.
Депутат отметила, что военкор мог выбрать более безопасную, тыловую работу, спокойно писать о событиях, получая информацию из вторых рук, не подвергая себя смертельной опасности, но гражданский долг, чувство ответственности и внутренняя потребность в правде возобладали.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Дмитрий Киселев: Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
Вчера, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияИван ЗуевЯна ЛантратоваЮрий ВойткевичВооруженные силы УкраиныГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала