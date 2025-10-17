https://ria.ru/20251017/rossiya-2048746852.html
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии
Военкор РИА Новости Иван Зуев, погибший в результате удара дрона ВСУ, выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка - историческим... РИА Новости, 17.10.2025
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев, погибший в результате удара дрона ВСУ, выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка - историческим свидетельством, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Мои соболезнования родным и близким Ивана! Иван выбрал путь, где риск становится частью профессии, а каждая строчка и каждая фотография – историческим свидетельством. И, несмотря на все опасности, он продолжал делать свою работу, чтобы мир знал. Светлая память!" - сказала Лантратова.
Депутат отметила, что военкор мог выбрать более безопасную, тыловую работу, спокойно писать о событиях, получая информацию из вторых рук, не подвергая себя смертельной опасности, но гражданский долг, чувство ответственности и внутренняя потребность в правде возобладали.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.