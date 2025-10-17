Рейтинг@Mail.ru
19:56 17.10.2025
Масштабы аудитории RT внушают уверенность, заявил Путин
Масштабы аудитории RT внушают уверенность, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве. 17 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве. 17 октября 2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Масштабы аудитории RT внушают уверенность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только за прошлый год общее количество просмотров проектов канала в социальных сетях достигло почти 24 миллиарда, а суммарная аудитория телеканала RT на платформах платного телевидения составляет почти миллиард зрителей. Эта цифра внушает уверенность в том, что и дальше все будет развиваться именно в таком ключе", - сказал он в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RT запустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.
