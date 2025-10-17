https://ria.ru/20251017/putin-2048857387.html
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
