Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
13:33 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно, заявил пресс-секретарь российского...
2025-10-17T13:33:00+03:00
2025-10-17T13:33:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп понимают, что не нужно откладывать встречу в долгий ящик

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, что будущую встречу в долгий ящик откладывать не нужно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
