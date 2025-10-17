МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями сохранится до конца 2029 года, сообщила Возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями сохранится до конца 2029 года, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями до 31 декабря 2029 года включительно. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке, так как механизм упомянутых соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

"По данным Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) на октябрь 2025 года, соглашения заключены в 71 субъекте страны с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. В их числе 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, 3 АЗС", - также указали в правительстве.