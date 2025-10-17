Рейтинг@Mail.ru
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла - РИА Новости, 17.10.2025
19:18 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/pozhar-2048966924.html
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла - РИА Новости, 17.10.2025
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла
Пожар в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:18:00+03:00
2025-10-17T19:18:00+03:00
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла

В подмосковном Пушкино потушили пожар в цехе по производству машинного масла

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино достигла 2,5 тысячи квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, пожар начался во время ремонтно-сварочных работ. Пожар был локализован на площади 2500 "квадратов".
"Пожар в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Прокуратура начала проверку после пожара в школе в Барнауле
ПроисшествияПушкиноРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
