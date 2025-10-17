https://ria.ru/20251017/pozhar-2048966924.html
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла
В Пушкино ликвидировали пожар в цехе по производству машинного масла
Пожар в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
