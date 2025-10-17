https://ria.ru/20251017/pozhar-2048876849.html
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла
Пожар в цеху по производству и розливу машинного масла в Подмосковье локализован на площади 2500 "квадратов", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:51:00+03:00
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
