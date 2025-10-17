Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар в цеху по производству и розливу машинного масла в Подмосковье локализован на площади 2500 "квадратов", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино достигла 2,5 тысячи квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, пожар начался во время ремонтно-сварочных работ.

Как отмечается в сообщении ГУМЧС, горит цех по производству и розливу машинного масла - "здание одноэтажное, кирпичное обшитое сэндвич-панелями, размером в плане 100х50 квадратных метров, высота 15 метров".