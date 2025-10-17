Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла - РИА Новости, 17.10.2025
14:44 17.10.2025
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла - РИА Новости, 17.10.2025
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла
Пожар в цеху по производству и розливу машинного масла в Подмосковье локализован на площади 2500 "квадратов", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 17.10.2025
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла

В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству и розливу автомасла

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар в цеху по производству и розливу машинного масла в Подмосковье локализован на площади 2500 "квадратов", сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино достигла 2,5 тысячи квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, пожар начался во время ремонтно-сварочных работ.
Как отмечается в сообщении ГУМЧС, горит цех по производству и розливу машинного масла - "здание одноэтажное, кирпичное обшитое сэндвич-панелями, размером в плане 100х50 квадратных метров, высота 15 метров".
"В 14.30 локализация пожара на площади 2500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении
