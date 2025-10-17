Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал число россиян, пострадавших от атак ВСУ с февраля 2022 года
11:16 17.10.2025 (обновлено: 11:23 17.10.2025)
Мирошник назвал число россиян, пострадавших от атак ВСУ с февраля 2022 года
Мирошник назвал число россиян, пострадавших от атак ВСУ с февраля 2022 года

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минимум 1749 мирных жителей РФ пострадали от атак украинских боевиков за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года, что является наибольшим показателем с начала года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За период с 1 июля по 30 сентября 2025 года от деяний украинских боевиков пострадали как минимум 1749 мирных жителей Российской Федерации. Это наибольший квартальный показатель с начала 2025 года. В январе-марте было зафиксировано 1 489 пострадавших, в апреле-июне мы констатировали – 1 537 пострадавших, сейчас - 1 749", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Он также отметил, что более 24 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года.
"Всего с февраля 2022 года от деяний вооруженных формирований Украины уже пострадали как минимум 24 299 мирных жителей, из них получили ранения не менее 17 205 человек, в том числе 1041 несовершеннолетний ребенок", - уточнил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияРодион МирошникУкраина
 
 
