Мирошник назвал число россиян, пострадавших от атак ВСУ с февраля 2022 года

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минимум 1749 мирных жителей РФ пострадали от атак украинских боевиков за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года, что является наибольшим показателем с начала года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.