Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Венгрии сообщило РИА Новости, что установит контакт с оргкомитетом саммита РФ и США после того, как будет официально подтверждено проведение встречи в Будапеште, пока контактирует с венгерским министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей.

"Посольство России находится в постоянном рабочем контакте с венгерской стороной через министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Как только будет официально подтверждено проведение в Будапеште встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, мы установим контакт и с данной структурой", - говорится в сообщении.