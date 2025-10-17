Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Венгрии сообщило РИА Новости, что установит контакт с оргкомитетом саммита РФ и США после того, как будет официально подтверждено проведение встречи в Будапеште, пока контактирует с венгерским министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
"Посольство России находится в постоянном рабочем контакте с венгерской стороной через министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Как только будет официально подтверждено проведение в Будапеште встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, мы установим контакт и с данной структурой", - говорится в сообщении.