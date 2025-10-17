Рейтинг@Mail.ru
Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/posolstvo-2048965301.html
Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште
Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште
Посольство России в Венгрии сообщило РИА Новости, что установит контакт с оргкомитетом саммита РФ и США после того, как будет официально подтверждено проведение РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:13:00+03:00
2025-10-17T19:13:00+03:00
в мире
россия
венгрия
будапешт
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20251017/merts-2048953070.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, будапешт, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан
Посольство России установит контакт с оргкомитетом саммита в Будапеште

Посольство России в Венгрии установит контакт с оргкомитетом саммита РФ и США

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Венгрии сообщило РИА Новости, что установит контакт с оргкомитетом саммита РФ и США после того, как будет официально подтверждено проведение встречи в Будапеште, пока контактирует с венгерским министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
"Посольство России находится в постоянном рабочем контакте с венгерской стороной через министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Как только будет официально подтверждено проведение в Будапеште встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, мы установим контакт и с данной структурой", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 18:19
 
В миреРоссияВенгрияБудапештДональд ТрампВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала