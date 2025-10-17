Рейтинг@Mail.ru
В Самаре двух полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/politsejskie-2048942887.html
В Самаре двух полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав
В Самаре двух полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав - РИА Новости, 17.10.2025
В Самаре двух полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав
Двоих полицейских в Самарской области подозревают в незаконной выдаче водительских удостоверений РФ мигрантам, их отстранили от работы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:33:00+03:00
2025-10-17T17:33:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
самара
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250903/salon-2039383016.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, самара, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, ГИБДД МВД РФ
В Самаре двух полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав

В Самаре полицейских заподозрили в незаконной выдаче водительских прав мигрантам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Двоих полицейских в Самарской области подозревают в незаконной выдаче водительских удостоверений РФ мигрантам, их отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в Самаре задержано руководство и сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ. Мигранты, незаконно получившие права, якобы работали в сфере пассажирских перевозок.
Самарской области оперативниками собственной безопасности выявлены факты противоправной деятельности двух сотрудников. По предварительной информации, полицейские получили вознаграждение за замену национальных водительских удостоверений иностранных граждан с нарушением установленного федеральным законом порядка на водительские удостоверения РФ", - сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.
Собеседница агентства уточнила, что оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Задержание сотрудника полиции, подозреваемого в покровительстве работе интим-салона. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Полицейского в Красноярске заподозрили в покровительстве интим-салона
3 сентября, 14:23
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСамараГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала