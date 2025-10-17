Рейтинг@Mail.ru
"Россети" рассказали на РЭН о реализации политики равных возможностей
18:10 17.10.2025
"Россети" рассказали на РЭН о реализации политики равных возможностей
Панельная дискуссия "Путь женщины в инженерные и производственные профессии" прошла в рамках форума "Российская энергетическая неделя", ее организатором стали... РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Путь женщины в инженерные и производственные профессии" прошла в рамках форума "Российская энергетическая неделя", ее организатором стали "Россети", сообщается в телеграм-канале группы.
Модератором сессии стала руководитель аппарата председателя Совета директоров компании, амбассадор ассоциации "Женщины в современной индустрии" Наталья Баранюк. В мероприятии участвовали представители Госдумы РФ и Совета Федерации, ключевых отраслей промышленности, образовательных, культурных и общественных организаций. На сессии они рассказали о программах по расширению участия женщин в развитии производственной сферы.
Как отметила в своем выступлении директор по персоналу и организационному развитию ПАО "Россети" Дарья Борисова, электроэнергетику принято считать более "мужской" отраслью. Однако создание высокоавтоматизированных объектов и в целом развитие технологий приводят к тому, что появляется все больше карьерных возможностей для женщин. Это долгосрочный тренд, подчеркнула она.
"Вместе с тем, создание отдельных политик и программ по поддержке именно женского лидерства создает риск обратной дискриминации. “Россети” гарантируют всем своим работникам равное вознаграждение за равноценный труд, одинаковые возможности профессионального роста вне зависимости от пола. И это дает хорошие результаты – наши девушки достигают карьерных высот, являются лидерами коллективов, побеждают в корпоративных и отраслевых конкурсах", – приводятся слова Борисовой в телеграм-канале группы.
Как отметила Баранюк, для привлечения, поддержки и развития женских талантов в инженерно-технических и производственных сферах необходимо объединить усилия государства, бизнеса, образовательных учреждений и общественных объединений. "Дорожная карта", создающая условия успешного построения карьеры, должна включать мероприятия по всей цепочке "школа – вуз – корпоративные программы роста".
 
