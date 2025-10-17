Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.10.2025
07:51 17.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшие дожди и до +10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.10.2025
2025
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до +10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение пятницы в столичном регионе скажется дыхание Атлантики - в теплом секторе циклона показатели термометров не только вернутся в климатическое русло, но и превысят на один-два градуса октябрьскую норму. В течение дня в Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди интенсивностью 2-3 литра воды на метр площади. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8 - плюс 10", - сказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 745 миллиметров ртутного столба. Утром возможны слабые магнитные бури.
"В выходные сохранится пасмурная и дождливая погода. По ночам плюс 3 - плюс 6, в середине дня плюс 5 - плюс 8. В начале неделе без перемен. Обычная октябрьская осень", - добавил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
15 октября, 07:58
 
