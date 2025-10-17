Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди и до +10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение пятницы в столичном регионе скажется дыхание Атлантики - в теплом секторе циклона показатели термометров не только вернутся в климатическое русло, но и превысят на один-два градуса октябрьскую норму. В течение дня в Москве сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди интенсивностью 2-3 литра воды на метр площади. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8 - плюс 10", - сказал Тишковец

Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 745 миллиметров ртутного столба. Утром возможны слабые магнитные бури.