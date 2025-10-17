Рейтинг@Mail.ru
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
12:06 17.10.2025
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
На портале госуслуг Московской области упростили процесс оформления социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 17.10.2025
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья

Процесс оформления социальной помощи упростили на портале госуслуг Подмосковья

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На портале госуслуг Московской области упростили процесс оформления социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Процесс получения выплат стал проще и удобнее. Теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи, чтобы он дал согласие на обработку персональных данных. Кроме того, в форме заявки появился сервис предпроверки – он подскажет, если вы уже подавали заявление и решение по нему ещё не принято. А если выплата назначалась ранее, сообщение об этом появится на экране", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Услуга "Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Гражданам" — "Поддержка" — "Помощь в сложных ситуациях".
По данным пресс-службы, оформить выплату могут отдельные категории жителей Подмосковья, имеющие низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.
Мобильное приложение Госуслуги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО
13 октября, 15:17
 
