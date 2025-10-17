https://ria.ru/20251017/podmoskove-2048826845.html
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 17.10.2025
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
На портале госуслуг Московской области упростили процесс оформления социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:06:00+03:00
2025-10-17T12:06:00+03:00
2025-10-17T12:06:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ccb956998f39aef202a593b912edcf2.jpg
https://ria.ru/20251013/ii-2047973107.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db7beaebd09a8e3c52f25eece85e72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Оформление социальной помощи упростили на регпортале Подмосковья
Процесс оформления социальной помощи упростили на портале госуслуг Подмосковья
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На портале госуслуг Московской области упростили процесс оформления социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Процесс получения выплат стал проще и удобнее. Теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи, чтобы он дал согласие на обработку персональных данных. Кроме того, в форме заявки появился сервис предпроверки – он подскажет, если вы уже подавали заявление и решение по нему ещё не принято. А если выплата назначалась ранее, сообщение об этом появится на экране", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Услуга "Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Гражданам" — "Поддержка" — "Помощь в сложных ситуациях".
По данным пресс-службы, оформить выплату могут отдельные категории жителей Подмосковья, имеющие низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.