Подготовка операторов медицинских дронов стартовала в Невинномысске

МОСКВА, 17 окт - пресс-служба Невинномысского медицинского института. Невинномысский медицинский институт представил новую образовательную программу, направленную на подготовку специалистов на стыке медицины, инженерии и современных технологий. Курс "Управление медицинскими дронами" станет системным проектом по подготовке экспертов, способных применять беспилотные летательные аппараты для оперативной медицинской помощи.

"В рамках программы студенты изучат роль дронов в современной военно-медицинской практике, освоят принципы управления и навигации беспилотных аппаратов, научатся работать с картами, навигационными системами и камерами дистанционного осмотра. Отдельное внимание уделяется техническому устройству дронов, их ремонту в полевых условиях и расчету дальности полета с грузом – от аптечки до отдельных медикаментов", – сообщили представители института.

Особенность курса – упор на практические навыки. Студенты смогут отработать ключевые сценарии: доставку медикаментов в труднодоступные зоны, дистанционное обследование пострадавших, оперативную передачу данных в штабные подразделения и взаимодействие с медицинскими бригадами на месте происшествия.

"Невинномысску, по праву, есть, чем гордиться. Мединститут готовит кадры для медицины будущего, которая рождается здесь и сейчас. Кадры, которые укрепят оборонно-медицинский щит нашей страны. Желаю удачи в этом новом деле Невинномысскому медицинскому институту! Быть первыми в перспективной и нужной профессии – это достойно", – написал в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков.

Дополнительно отмечается, что использование беспилотных технологий в медицинских целях активно развивается по всему миру. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет профессия оператора медицинских дронов может стать одной из ключевых в системе экстренной помощи. В скором будущем такие специалисты будут востребованы не только в медицине, но и в сфере гражданской обороны, логистики и ликвидации последствий катастроф.