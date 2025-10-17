Жителя Петербурга заподозрили в убийстве бывшего мужа возлюбленной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, до смерти избил бывшего мужа своей возлюбленной, утопив его тело в озере в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, 6 октября на связь с родственниками и знакомыми перестал выходить 38-летний житель поселка Понтонный. Расследуя его безвестное исчезновение, оперативники установили, что у пропавшего мог возникнуть конфликт с новым ухажером бывшей супруги.

"Конфликт ввиду агрессивного характера обоих оппонентов мог закончиться трагически. Оперативными мероприятиями данная версия получила свое подтверждение. Шестнадцатого октября... в результате реализации полученной оперативной информации полицейские задержали подозреваемого", – рассказали в ГУМВД.

Задержанный пояснил правоохранителям, что находится в близких отношениях с бывшей женой пропавшего мужчины. Шестого октября они сначала повздорили, затем конфликт перерос в драку. В результате подозреваемый "до потери сознания" избил своего оппонента, после чего погрузил его в багажник автомобиля и повез за город.

"Находясь в багажнике автомобиля, от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Тело погибшего он завернул в тент, обвязал цепью и утопил в одном из озер Кингисеппского района Ленинградской области", – уточнили в ГУМВД.