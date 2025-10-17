Рейтинг@Mail.ru
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
13:31 17.10.2025
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
Кремль желает скорейшего выздоровления раненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2025
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления

Песков пожелал раненому военкору РИА Новости Войткевичу скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кремль желает скорейшего выздоровления раненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и скорейшего заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым и, слава богу, остался жив", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
 
Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Андрей Стенин, Происшествия
 
 
