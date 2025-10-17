https://ria.ru/20251017/peskov-2048856645.html
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления - РИА Новости, 17.10.2025
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
Кремль желает скорейшего выздоровления раненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:31:00+03:00
2025-10-17T13:31:00+03:00
2025-10-17T13:31:00+03:00
запорожская область
иван зуев
юрий войткевич
андрей стенин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, иван зуев, юрий войткевич, андрей стенин, происшествия
Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Андрей Стенин, Происшествия
Песков пожелал военкору РИА Новости скорейшего выздоровления
Песков пожелал раненому военкору РИА Новости Войткевичу скорейшего выздоровления
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кремль желает скорейшего выздоровления раненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и скорейшего заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым и, слава богу, остался жив", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев
погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич
. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.