В Кремле отметили особую позицию Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
13:15 17.10.2025 (обновлено: 14:02 17.10.2025)
В Кремле отметили особую позицию Венгрии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил особую суверенную позицию Венгрии, несмотря на членство Будапешта в НАТО и Евросоюзе. РИА Новости, 17.10.2025
Песков: Венгрия занимает особую суверенную позицию, несмотря на членство в НАТО

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил особую суверенную позицию Венгрии, несмотря на членство Будапешта в НАТО и Евросоюзе.
"В данном случае, конечно, Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров безусловно", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
Переговоры лидеров

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Армия Украины спасена: из Европы пришлют миллионы людей
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Заголовок открываемого материала