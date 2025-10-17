https://ria.ru/20251017/peskov-2048847146.html
Песков ответил на вопрос о содержании разговора Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о содержании разговора Путина и Трампа
Содержание разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа должно оставаться за пределами СМИ, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о содержании разговора Путина и Трампа
Песков: содержание разговора Путина и Трампа должно оставаться за пределами СМИ