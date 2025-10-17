https://ria.ru/20251017/oruzhie-2048819177.html
ВСУ все чаще используют негуманные виды оружия, заявил Мирошник
ВСУ все чаще используют негуманные виды оружия, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ все чаще используют негуманные виды оружия, заявил Мирошник
ВСУ всё чаще используют негуманные виды оружия против мирных жителей России, из их тел извлекают неидентифицируемые рентгеном осколки, заявил посол по особым... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:32:00+03:00
2025-10-17T11:32:00+03:00
2025-10-17T11:32:00+03:00
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ всё чаще используют негуманные виды оружия против мирных жителей России, из их тел извлекают неидентифицируемые рентгеном осколки, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сегодня мы констатируем, что в последние месяцы украинские боевики все чаще в своем стремлении убить и покалечить как можно больше гражданского населения прибегают к использованию "негуманных видов" вооружений", - сказал он в ходе брифинга.
Он добавил, что из тел раненых мирных жителей врачи извлекают неидентифицируемые рентгеном осколки, которыми "нацисты начиняют свои боеприпасы", а украинские дроны преднамеренно используют зажигательные смеси для выжигания целых улиц гражданских строений.
"На дорогах и во дворах жилых домов местные жители находят мины, закамуфлированные под бытовые предметы противопехотные мины, предназначенные для убийства или нанесения увечий гражданскому населению", - заключил Мирошник
