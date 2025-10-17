ВСУ все чаще используют негуманные виды оружия, заявил Мирошник

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ всё чаще используют негуманные виды оружия против мирных жителей России, из их тел извлекают неидентифицируемые рентгеном осколки, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Сегодня мы констатируем, что в последние месяцы украинские боевики все чаще в своем стремлении убить и покалечить как можно больше гражданского населения прибегают к использованию "негуманных видов" вооружений", - сказал он в ходе брифинга.