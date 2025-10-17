https://ria.ru/20251017/odessa-2048758148.html
Жительница Одессы рассказала, что горожане ждут от нового руководства
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Одесситы ожидают репрессий и чисток от недавно назначенного главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, заявила РИА Новости жительница Одессы, пожелавшая остаться неназванной.
"Народ сейчас, даже те, которые колебавшиеся, которые никогда не высказывали своё мнение, сейчас возмущены, они все испуганы. Народ испуган. Сейчас начнутся репрессии", - сказала собеседница агентства.
По ее мнению, жители Одессы ожидают, что новые власти организуют чистки от несогласных с киевским режимом.
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.