В Харьковской области прогремели взрывы

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять взрывов прогремели в пятницу вечером в Харьковской области на фоне ранее объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Четыре взрыва прогремели в Чугуевской общине за последние несколько минут... Еще один взрыв был слышен в Чугуевской общине", - говорится в сообщениях телеканала, опубликованных в его Telegram-канале.