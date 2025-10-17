Рейтинг@Mail.ru
Новопавловка была ключевой точкой обороны ВСУ, рассказали в Минобороны - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 17.10.2025
Новопавловка была ключевой точкой обороны ВСУ, рассказали в Минобороны
Освобожденная военнослужащими 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Новопавловка в ДНР была ключевой точкой... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
Новопавловка была ключевой точкой обороны ВСУ, рассказали в Минобороны

Новопавловка была ключевой точкой обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Освобожденная военнослужащими 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Новопавловка в ДНР была ключевой точкой обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Новопавловки на красноармейском направлении Минобороны РФ сообщило 15 октября.
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
05:05
"Скрытая операция, ставшая результатом планомерных и скоординированных действий штурмовых подразделений, решила исход боёв в ключевой точке обороны противника между городами Красноармейск и Димитров", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Новопавловка имела ключевое значение.
"Контроль над этим участком позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населённых пунктов", - добавили в Минобороны.
Операция по освобождению Новопавловки продемонстрировала высокую эффективность современной тактики малых штурмовых групп, взаимодействующих с артиллерией, БПЛА и разведкой.
"Слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" позволили существенно укрепить позиции на подступах к Красноармейску и создать условия для развития наступления", - подчеркнули в российском ведомстве.
ВС России зачистили Новопавловку от ВСУ за полдня, рассказал боец
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
