Новопавловка была ключевой точкой обороны ВСУ, рассказали в Минобороны
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Освобожденная военнослужащими 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Новопавловка в ДНР была ключевой точкой обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Новопавловки на красноармейском направлении Минобороны РФ
сообщило 15 октября.
"Скрытая операция, ставшая результатом планомерных и скоординированных действий штурмовых подразделений, решила исход боёв в ключевой точке обороны противника между городами Красноармейск
и Димитров", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Новопавловка имела ключевое значение.
"Контроль над этим участком позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населённых пунктов", - добавили в Минобороны.
Операция по освобождению Новопавловки продемонстрировала высокую эффективность современной тактики малых штурмовых групп, взаимодействующих с артиллерией, БПЛА и разведкой.
"Слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" позволили существенно укрепить позиции на подступах к Красноармейску и создать условия для развития наступления", - подчеркнули в российском ведомстве.