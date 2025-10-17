МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны Запада поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
https://ria.ru/20251017/naryshkin-2048788113.html
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР - РИА Новости, 17.10.2025
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
Страны Запада поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:40:00+03:00
2025-10-17T09:40:00+03:00
2025-10-17T09:40:00+03:00
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046591298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
Нарышкин заявил, что страны Запада преследует цель сдержать развитие СНГ
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в