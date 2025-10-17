Рейтинг@Mail.ru
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/naryshkin-2048788113.html
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР - РИА Новости, 17.10.2025
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР
Страны Запада поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:40:00+03:00
2025-10-17T09:40:00+03:00
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
https://ria.ru/20251006/naryshkin-2046591298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
Запад преследует цель сдержать развитие СНГ, заявил глава СВР

Нарышкин заявил, что страны Запада преследует цель сдержать развитие СНГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны Запада поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Запад преследует цель сдержать Содружество независимых государств как самостоятельного независимого центра сил", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Нарышкин рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности в Евразии
6 октября, 10:53
 
Сергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала