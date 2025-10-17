https://ria.ru/20251017/moskva-2048933292.html
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Манежной площади в центре Москвы подготовили к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После завершения сезона фонтанов 1 октября провели масштабные работы по консервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что работы провела бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника. Специальным моющим средством очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок.
"Отдельно тщательно промыли скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". Декоративные детали очистили вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промыли водой под давлением. После завершения мероприятий по консервации приступим к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", - уточняется в сообщении.