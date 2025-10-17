Рейтинг@Mail.ru
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:51 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/moskva-2048933292.html
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме - РИА Новости, 17.10.2025
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме
Фонтанный комплекс на Манежной площади в центре Москвы подготовили к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:51:00+03:00
2025-10-17T16:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920526621_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_db7d3d6816d1f036203bfcfe4f92a5e1.jpg
https://ria.ru/20251017/tsvetniki-2048827192.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920526621_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_4cb83989bd393812997bce0eae8bfdb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме

Фонтанный комплекс на Манежной площади в центре Москвы подготовили к зиме

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМолодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Манежной площади в центре Москвы подготовили к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После завершения сезона фонтанов 1 октября провели масштабные работы по консервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что работы провела бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника. Специальным моющим средством очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок.
"Отдельно тщательно промыли скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". Декоративные детали очистили вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промыли водой под давлением. После завершения мероприятий по консервации приступим к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", - уточняется в сообщении.
Цветник тюльпанов на Суворовской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Москве начали готовить цветники к зиме
Вчера, 12:08
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала