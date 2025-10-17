Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме

Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Манежной площади в центре Москвы подготовили к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После завершения сезона фонтанов 1 октября провели масштабные работы по консервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве добавили, что работы провела бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника. Специальным моющим средством очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок.