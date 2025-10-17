В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Стартовали работы по устройству 11 круглогодичных спортивных площадок… По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, создаем круглогодичные спортивные площадки нового формата. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что многофункциональные площадки нового формата создадут как вместо устаревших спортивных зон, так и на месте пустующих территорий.

"Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие", - добавил Бирюков.

Он отметил, что по периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната с не царапающимся покрытием. Благодаря его прозрачности площадки органично впишутся в окружающее их пространство и практически сольются с ним, не будут создавать визуального шума.