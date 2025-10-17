Рейтинг@Mail.ru
В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:12 17.10.2025
В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата
В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата - РИА Новости, 17.10.2025
В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 17.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
сергей собянин
москва, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве создадут 11 спортивных площадок нового формата

Заммэра Бирюков: в Москве начали создавать 11 спортивных площадок нового формата

© РИА Новости / Владимир Песня
Спортплощадка - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Спортплощадка. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали работы по устройству 11 круглогодичных спортивных площадок… По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, создаем круглогодичные спортивные площадки нового формата. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что многофункциональные площадки нового формата создадут как вместо устаревших спортивных зон, так и на месте пустующих территорий.
"Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие", - добавил Бирюков.
Он отметил, что по периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната с не царапающимся покрытием. Благодаря его прозрачности площадки органично впишутся в окружающее их пространство и практически сольются с ним, не будут создавать визуального шума.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что возле каждой площадки появится один многофункциональный павильон с раздевалками, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСергей Собянин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
