Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намеченная встреча в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселяет дополнительную надежду на урегулирование конфликта на Украине.
"Если 20-пунктный план по урегулированию конфликта в Газе станет моделью успеха президентства Трампа, то он продолжит уделять внимание Украине и будет стремиться положить конец конфликту в этой стране. Намеченная встреча в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду", - заявил Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.