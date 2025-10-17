Рейтинг@Mail.ru
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 17.10.2025
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намеченная встреча в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселяет дополнительную надежду на... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
будапешт
германия
россия
дональд трамп
владимир путин
фридрих мерц
будапешт, германия, россия, дональд трамп, владимир путин, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, Будапешт, Германия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Фридрих Мерц
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште

Мерц: встреча Путина и Трампа в Будапеште укрепляет надежду на мир на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намеченная встреча в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселяет дополнительную надежду на урегулирование конфликта на Украине.
"Если 20-пунктный план по урегулированию конфликта в Газе станет моделью успеха президентства Трампа, то он продолжит уделять внимание Украине и будет стремиться положить конец конфликту в этой стране. Намеченная встреча в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду", - заявил Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поприветствовал встречу Путина и Трампа, которая должна пройти в Будапеште.
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК высказались о планируемой встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на Украине, Будапешт, Германия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Фридрих Мерц
 
 
