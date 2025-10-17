Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намеченная встреча в Будапеште президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселяет дополнительную надежду на урегулирование конфликта на Украине.