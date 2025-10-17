Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке
17:11 17.10.2025 (обновлено: 17:16 17.10.2025)
В Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке
В Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке
Ольга Фомченкова
В Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке

Гималайские медведи в Московском зоопарке наели больше 10 кг, готовясь к спячке

© Московский зоопарк/TelegramВ Московском зоопарке гималайские медведи набирают вес, готовясь к спячке
© Московский зоопарк/Telegram
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Гималайские медведи из Московского зоопарка активно набирают вес, готовясь к спячке, так, Вася и Фаня "наели" уже больше 10 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Отмечается, что гималайские медведи впадают в спячку зимой, с наступлением устойчивой минусовой температуры. Поэтому еще с середины августа им увеличивают объем порций на 10-20%, чтобы к моменту засыпания у животных был хороший жировой запас. Осенью в рационе мишек стало больше белковой пищи: сухофруктов, орехов, зофобаса. Кроме того, медведи с аппетитом ели более жирные сорта рыбы – кету и горбушу.
"На Старой территории живут гималайские медведи Вася и Бефана, она же Фаня. Самец в начале лета весил около 130 килограммов, а самка 132 килограмма. Сейчас каждый из них весит порядка 145 килограммов. А с наступлением зимы они могут набрать до 160-170 килограммов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что живущие на Новой территории гималайские медведи Аладдин и Бабуля также готовятся к зимней спячке. Так, самец Аладдин в жаркий сезон весил порядка 185 килограммов, а самка Бабуля около 145 килограммов. К зиме каждый из них набирает примерно по 10-15 килограммов.
