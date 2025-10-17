В сентябре 2024-го на работу RT обратил внимание Госдепартамент: "Одна из причин, почему так много стран мира не поддерживают Украину в той мере, как можно было бы ожидать, <...> заключается в широком масштабе деятельности RT и его охвате".

Видеоконтент, производимый RT Arabic, продолжает набирать впечатляющие цифры: в 2024 году общая сумма просмотров всех проектов составила 4,6 миллиарда, при этом только за первые семь месяцев 2025 года они уже достигли 6,1 миллиарда.

В этом году продолжилось расширение испаноязычного вещания. Количество стран Латинской Америки, в которых есть RT на отдельной "кнопке", достигло десяти: это Аргентина, Венесуэла, Мексика, Перу, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Чили и Куба.

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют контент под его контролем.

В 2018 году сайт телеканала на испанском обогнал аналогичные сайты всех международных новостных телеканалов по количеству читателей. Такого же успеха добился и арабский сайт.

За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Уже в 2011 году он стал самым популярным международным информационным телеканалом в пяти крупнейших городах США.

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.