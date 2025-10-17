В Курской области восстановили электроснабжение в районах, атакованных ВСУ

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Электроснабжение в атакованных накануне со стороны ВСУ Рыльском и Беловском районах Курской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в Рыльске специалисты устранили все повреждения, Беловский район запитали по резервной схеме.