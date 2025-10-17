В Курской области восстановили электроснабжение в районах, атакованных ВСУ

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Электроснабжение в атакованных накануне со стороны ВСУ Рыльском и Беловском районах Курской области полностью восстановлено, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее в четверг Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанции в двух приграничных районах Курской области - Рыльском и Беловском, часть населенных пунктов остались без электроснабжения.
"Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске полностью восстановлено! Напомню, что в результате целенаправленных атак врага по объектам энергетики на какое-то время без света остался Рыльск и его пригород, а также порядка 40 населенных пунктов Беловского района", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Рыльске специалисты устранили все повреждения, Беловский район запитали по резервной схеме.
"Спасибо бригадам наших энергетиков за работу!" - добавил глава региона.
