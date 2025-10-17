Рейтинг@Mail.ru
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками
Смоленская область
Смоленская область
 
16:15 17.10.2025
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками - РИА Новости, 17.10.2025
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками
Тринадцать курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками в очном формате, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 17.10.2025
смоленская область
василий анохин
смоленская область
смоленская область
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками

Курсанты проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками

Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками образовательной программы Герои СВОего времени. Смоленск
Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тринадцать курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками в очном формате, сообщил губернатор области Василий Анохин.
За каждым из участников закреплены профессионалы, которые помогут адаптироваться к новым условиям. Накануне для бойцов прошел День наставника, в котором глава региона принял участие.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Главная задача — подготовить управленцев из числа участников СВО. Для курсантов проводят лекции и мастер-классы преподаватели Высшей школы государственного управления, Смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области.
"На встрече рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. "Герои СВОего времени. Смоленск" — часть этой масштабной работы. Будущие выпускники проекта придут работать на наши предприятия, в учреждения, органы власти", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Бойцы и наставники обсудили планы работы. Подопечным губернатора стал Александр Тихонов — выпускник смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой и исполнял воинский долг. За проявленную доблесть получил медаль Жукова, из-за тяжелого ранения был демобилизован.
"Впереди у бойцов три обучающих модуля, много интересных занятий. Наши защитники — целеустремленные люди, желающие реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие Смоленской области. Будем работать вместе, единой командой", — заключил губернатор.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок
19 сентября, 21:53
 
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
 
 
