© Фото : Василий Анохин/Telegram Губернатор Смоленской области Василий Анохин во время встречи с участниками образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тринадцать курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками в очном формате, сообщил губернатор области Василий Анохин.

За каждым из участников закреплены профессионалы, которые помогут адаптироваться к новым условиям. Накануне для бойцов прошел День наставника, в котором глава региона принял участие.

Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Главная задача — подготовить управленцев из числа участников СВО. Для курсантов проводят лекции и мастер-классы преподаватели Высшей школы государственного управления, Смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области.

"На встрече рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. "Герои СВОего времени. Смоленск" — часть этой масштабной работы. Будущие выпускники проекта придут работать на наши предприятия, в учреждения, органы власти", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

Бойцы и наставники обсудили планы работы. Подопечным губернатора стал Александр Тихонов — выпускник смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой и исполнял воинский долг. За проявленную доблесть получил медаль Жукова, из-за тяжелого ранения был демобилизован.