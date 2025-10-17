https://ria.ru/20251017/kursanty-2048912539.html
Курсанты "Героев СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками
Тринадцать курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками в очном формате, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тринадцать курсантов программы "Герои СВОего времени. Смоленск" начали работать с наставниками в очном формате, сообщил губернатор области Василий Анохин.
За каждым из участников закреплены профессионалы, которые помогут адаптироваться к новым условиям. Накануне для бойцов прошел День наставника, в котором глава региона принял участие.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Главная задача — подготовить управленцев из числа участников СВО. Для курсантов проводят лекции и мастер-классы преподаватели Высшей школы государственного управления, Смоленского филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники правительства Смоленской области.
"На встрече рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. "Герои СВОего времени. Смоленск" — часть этой масштабной работы. Будущие выпускники проекта придут работать на наши предприятия, в учреждения, органы власти", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Бойцы и наставники обсудили планы работы. Подопечным губернатора стал Александр Тихонов — выпускник смоленской Военной академии войсковой ПВО, который с первых дней находился на передовой и исполнял воинский долг. За проявленную доблесть получил медаль Жукова, из-за тяжелого ранения был демобилизован.
"Впереди у бойцов три обучающих модуля, много интересных занятий. Наши защитники — целеустремленные люди, желающие реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие Смоленской области. Будем работать вместе, единой командой", — заключил губернатор.