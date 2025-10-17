Рейтинг@Mail.ru
Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье
13:32 17.10.2025
Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье
Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье
2025
истра, московская область (подмосковье)
Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье

Благотворительный концерт пройдет в подмосковной Истре 3 ноября

Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье
© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской области
Благотворительный концерт пройдет в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ежегодный благотворительный концерт "Фортепианные шедевры: три века романтики" пройдет в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве напомнили, что это уже второй вечер из цикла ежегодных благотворительных концертов. Проект открыл в прошлом году заслуженный артист России, пианист Борис Березовский.
Произведения Николо Роты, Ференца Листа, Фридерика Шопена, Клода Дебюсси, Рихарда Вагнера и Рихарда Штрауса прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Каспрова.
"В прошлом году музей "Новый Иерусалим" открыл серию ежегодных благотворительных концертов. Мы искренне гордимся возможностью внести свой вклад в поддержку российских благотворительных организаций", - приводит пресс-служба слова генерального директора музея "Новый Иерусалим" Анны Антипенко.
Все средства, собранные от концерта, будут направлены в фонд "Детские сердца", который занимается помощью детям с врожденными заболеваниями сердца.
Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение: 12+.
 
