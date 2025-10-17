https://ria.ru/20251017/knyazhevskaya-2048683730.html
Княжевская: в районе Зюзино построят новостройку по реновации
Княжевская: в районе Зюзино построят новостройку по реновации - РИА Новости, 17.10.2025
Княжевская: в районе Зюзино построят новостройку по реновации
17.10.2025

В московском районе Зюзино выдали градостроительный план участка для строительства жилого дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры...
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В московском районе Зюзино выдали градостроительный план участка для строительства жилого дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На земельном участке в 0,7 гектара по программе реновации появится многоквартирный дом, предельная площадь которого составит 48,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
В сообщении добавляется, что жители смогут за несколько минут пешком добираться до метро "Каховская". Благодаря этому улучшится транспортная доступность и сократится время на дорогу до центра или других городских районов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале заселения еще 14 новостроек в рамках программы реновации.