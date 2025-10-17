Княжевская: в районе Зюзино построят новостройку по реновации

"На земельном участке в 0,7 гектара по программе реновации появится многоквартирный дом, предельная площадь которого составит 48,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.

В сообщении добавляется, что жители смогут за несколько минут пешком добираться до метро "Каховская". Благодаря этому улучшится транспортная доступность и сократится время на дорогу до центра или других городских районов.